Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 415 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 415 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Родинское, Гродовка, Новоалександровка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили более 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
