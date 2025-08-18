Рейтинг@Mail.ru
В Центре "Амурский тигр" рассказали о ситуации с потерявшей зрение тигрицей
18.08.2025
В Центре "Амурский тигр" рассказали о ситуации с потерявшей зрение тигрицей
В Центре "Амурский тигр" рассказали о ситуации с потерявшей зрение тигрицей - РИА Новости, 18.08.2025
В Центре "Амурский тигр" рассказали о ситуации с потерявшей зрение тигрицей
Ситуация с молодой амурской тигрицей в центре реабилитации в Приморье, которая потеряла зрение, нуждается в разбирательстве, кроме того, сейчас речь уже идет о... РИА Новости, 18.08.2025
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Ситуация с молодой амурской тигрицей в центре реабилитации в Приморье, которая потеряла зрение, нуждается в разбирательстве, кроме того, сейчас речь уже идет о спасении жизни хищницы, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В начале февраля центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщало Минприроды, специалисты охотнадзора отловили хищника и поместили его в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Пойманный тигренок оказался самкой возрастом три-пять месяцев, весом 24 килограмма, что критически мало для такого возраста. Серьезных травм у нее не обнаружили. Со временем хищница набрала вес и поправилась. В начале июля Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") сообщал, что с правой стороны у тигрицы выявили зрелую катаракту, у кошки начался процесс смены зубов, но из-за образовавшегося свища воспаление распространилось на нервную ткань нижней челюсти и выше, это привело к менингиту. Позже в центре сообщили, что симптомов менингита уже нет, свищ в ротовой полости зарастает, но со зрением положительной динамики нет. В пятницу, 15 августа, центр информировал, что состояние тигрицы Ольги стабилизировалось, но она ослепла, восстановить зрение не удастся, операции больше не планируются. Тигрица не может охотиться, поэтому люди будут заботиться о ее дальнейшей судьбе, добавили в центре "Тигр". "Сейчас речь идет о спасении жизни животного, потому что ухудшение здоровья прогрессирует. Если животное теряет зрение, значит есть воспалительные процессы зрительных нервов. Я бы сказал, что ситуация тяжелая и требует тщательного разбирательства, что произошло с тигром", - сказал Арамилев. По его словам, нужно, чтобы охотнадзор разобрался в причинах ситуации. Комментарием регионального охотнадзора и центра реабилитации РИА Новости пока не располагает. -0-
ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Ситуация с молодой амурской тигрицей в центре реабилитации в Приморье, которая потеряла зрение, нуждается в разбирательстве, кроме того, сейчас речь уже идет о спасении жизни хищницы, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В начале февраля центр "Амурский тигр" сообщил, что в поселке Ольга был замечен одинокий тигренок, на месте работают сотрудники охотнадзора. На кадрах местных жителей, опубликованных в Telegram-канале центра, видно, что тигренок лежит у забора, его не пугает свет фар стоящей рядом машины. Как сообщало Минприроды, специалисты охотнадзора отловили хищника и поместили его в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Пойманный тигренок оказался самкой возрастом три-пять месяцев, весом 24 килограмма, что критически мало для такого возраста. Серьезных травм у нее не обнаружили. Со временем хищница набрала вес и поправилась.
В начале июля Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") сообщал, что с правой стороны у тигрицы выявили зрелую катаракту, у кошки начался процесс смены зубов, но из-за образовавшегося свища воспаление распространилось на нервную ткань нижней челюсти и выше, это привело к менингиту. Позже в центре сообщили, что симптомов менингита уже нет, свищ в ротовой полости зарастает, но со зрением положительной динамики нет. В пятницу, 15 августа, центр информировал, что состояние тигрицы Ольги стабилизировалось, но она ослепла, восстановить зрение не удастся, операции больше не планируются. Тигрица не может охотиться, поэтому люди будут заботиться о ее дальнейшей судьбе, добавили в центре "Тигр".
"Сейчас речь идет о спасении жизни животного, потому что ухудшение здоровья прогрессирует. Если животное теряет зрение, значит есть воспалительные процессы зрительных нервов. Я бы сказал, что ситуация тяжелая и требует тщательного разбирательства, что произошло с тигром", - сказал Арамилев.
По его словам, нужно, чтобы охотнадзор разобрался в причинах ситуации.
Комментарием регионального охотнадзора и центра реабилитации РИА Новости пока не располагает. -0-
