"Деловая Россия" назвала отрасли экономики, где трудятся инвалиды

"Деловая Россия" назвала отрасли экономики, где трудятся инвалиды - РИА Новости, 18.08.2025

"Деловая Россия" назвала отрасли экономики, где трудятся инвалиды

Диапазон секторов экономики, где можно использовать труд людей с ограниченными физическими возможностями, широк – от сферы услуг до реального сектора экономики

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Диапазон секторов экономики, где можно использовать труд людей с ограниченными физическими возможностями, широк – от сферы услуг до реального сектора экономики, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. На вопрос, в каких отраслях бизнеса можно задействовать инвалидов, она ответила: "Опыт наших компаний показывает, что диапазон секторов экономики широк – от сферы услуг до реальных производств". "Согласно же официальной статистически, инклюзивная занятость сегодня преобладает в аграрном секторе (17,5%) и обрабатывающих производствах (13,9%)",- добавила собеседница агентства. Также, по ее словам, эти люди заняты в таких сферах, как оптовая и розничная торговля (12,0%), образование (10,8%), здравоохранение и социальные услуги (8,1%), транспортировка и хранение (6,9%). Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 18 августа в 10.00 мск.

россия

2025

