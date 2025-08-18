https://ria.ru/20250818/trud-2035973615.html
"Деловая Россия" назвала отрасли экономики, где трудятся инвалиды
"Деловая Россия" назвала отрасли экономики, где трудятся инвалиды
"Деловая Россия" назвала отрасли экономики, где трудятся инвалиды
Диапазон секторов экономики, где можно использовать труд людей с ограниченными физическими возможностями, широк – от сферы услуг до реального сектора экономики
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Диапазон секторов экономики, где можно использовать труд людей с ограниченными физическими возможностями, широк – от сферы услуг до реального сектора экономики, заявила РИА Новости заместитель председателя, руководитель исполкома "Деловой России" Нонна Каграманян. На вопрос, в каких отраслях бизнеса можно задействовать инвалидов, она ответила: "Опыт наших компаний показывает, что диапазон секторов экономики широк – от сферы услуг до реальных производств". "Согласно же официальной статистически, инклюзивная занятость сегодня преобладает в аграрном секторе (17,5%) и обрабатывающих производствах (13,9%)",- добавила собеседница агентства. Также, по ее словам, эти люди заняты в таких сферах, как оптовая и розничная торговля (12,0%), образование (10,8%), здравоохранение и социальные услуги (8,1%), транспортировка и хранение (6,9%). Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 18 августа в 10.00 мск.
россия
"Деловая Россия" назвала отрасли экономики, где трудятся инвалиды
Каграманян: инвалиды могут трудиться в секторах услуг и производства
