Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путина, пишет Bild
23:54 18.08.2025 (обновлено: 07:50 19.08.2025)
Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путина, пишет Bild
Президент США Дональд Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает корреспондент РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает корреспондент таблоида Bild со ссылкой на собственные источники. "Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете", - пишет в соцсети X корреспондент издания Пауль Ронцхаймер. Ранее Трамп сообщил, что позвонит Путину после встреч в Белом доме. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает корреспондент таблоида Bild со ссылкой на собственные источники.
"Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете", - пишет в соцсети X корреспондент издания Пауль Ронцхаймер.
Ранее Трамп сообщил, что позвонит Путину после встреч в Белом доме.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Посол МИД России оценил заявления Трампа и лидеров ЕС по Украине
