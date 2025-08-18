https://ria.ru/20250818/tramp-2036183294.html
Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путина, пишет Bild
Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путина, пишет Bild - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп прервал переговоры с лидерами ЕС ради звонка Путина, пишет Bild
Президент США Дональд Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает корреспондент РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прервал беседу с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, чтобы созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает корреспондент таблоида Bild со ссылкой на собственные источники. "Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину. После этого встреча с главами правительств и Зеленским должна продолжиться в Овальном кабинете", - пишет в соцсети X корреспондент издания Пауль Ронцхаймер. Ранее Трамп сообщил, что позвонит Путину после встреч в Белом доме. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
