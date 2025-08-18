Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:44 18.08.2025 (обновлено: 03:52 19.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036182347.html
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
Российский лидер Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, переданное ему в ходе визита на Алаяску, заявил американский... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-18T23:44:00+03:00
2025-08-19T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
меланья трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035890879_0:164:3268:2003_1920x0_80_0_0_ade780b726c209eaa94de44630d9dd8f.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, переданное ему в ходе визита на Алаяску, заявил американский президент Дональд Трамп, вручивший данное послание.Трамп в воскресенье обнародовал письмо от своей супруги для Путина, в котором она призывает защитить детей. "Оно (письмо – ред.) было очень хорошо принято им (Путиным — Прим. Ред.), – сказал Трамп.Ранее Киев передал Москве список с именами 339 детей, якобы похищенных с Украины. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из данного списка никогда не были в России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html
https://ria.ru/20250818/tramp-2036001782.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035890879_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_ca6e6bf795b4fe31954d11655edfbbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, меланья трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США

Трамп заявил, что Путин хорошо принял письмо от его супруги Меланьи

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, переданное ему в ходе визита на Алаяску, заявил американский президент Дональд Трамп, вручивший данное послание.
Трамп в воскресенье обнародовал письмо от своей супруги для Путина, в котором она призывает защитить детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Встреча на Аляске: почему и что дальше
Вчера, 08:00
"Оно (письмо – ред.) было очень хорошо принято им (Путиным — Прим. Ред.), – сказал Трамп.
Ранее Киев передал Москве список с именами 339 детей, якобы похищенных с Украины. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из данного списка никогда не были в России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа
Вчера, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампМеланья ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала