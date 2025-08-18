https://ria.ru/20250818/tramp-2036182347.html
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
Российский лидер Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, переданное ему в ходе визита на Алаяску, заявил американский... РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Меланьи Трамп, переданное ему в ходе визита на Алаяску, заявил американский президент Дональд Трамп, вручивший данное послание.Трамп в воскресенье обнародовал письмо от своей супруги для Путина, в котором она призывает защитить детей. "Оно (письмо – ред.) было очень хорошо принято им (Путиным — Прим. Ред.), – сказал Трамп.Ранее Киев передал Москве список с именами 339 детей, якобы похищенных с Украины. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из данного списка никогда не были в России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США
