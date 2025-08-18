Рейтинг@Mail.ru
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 18.08.2025
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 18.08.2025
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским
Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным отличалась от его переговоров с Владимиром Зеленским, которого не ждала красная... РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
аляска
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным отличалась от его переговоров с Владимиром Зеленским, которого не ждала красная ковровая дорожка и длительное рукопожатие, заметили корреспонденты РИА Новости. Путина встречали в аэропорту Аляски красная ковровая дорожка, пролет истребителей и собственный лимузин Aurus. Организация встречи Зеленского выглядела проще - он приехал на выданной американской стороной машине с двумя флагами - США и Украины. Рукопожатие Трампа и Зеленского было почти вдвое короче, чем у Путина и Трампа на Аляске - 6 секунд против 11-ти. Тет-а-тет Трамп и Зеленский также не общались, в то время как президенты России и США на Аляске проехались в одном автомобиле и начали общение уже там, без переводчиков. Общение президента США с Зеленским в узком составе продлилось менее полутора часов, тогда как встреча Трампа и Путина в Анкоридже заняла 2 часа 45 минут, после чего лидеры выступили с заявлениями. Совместного заявления Трампа и Зеленского по итогам переговоров в Белом доме не было - они сразу направились на встречу с европейскими лидерами.
в мире, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аляска, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским

РИА Новости назвали главные отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным отличалась от его переговоров с Владимиром Зеленским, которого не ждала красная ковровая дорожка и длительное рукопожатие, заметили корреспонденты РИА Новости.
Путина встречали в аэропорту Аляски красная ковровая дорожка, пролет истребителей и собственный лимузин Aurus. Организация встречи Зеленского выглядела проще - он приехал на выданной американской стороной машине с двумя флагами - США и Украины.
Рукопожатие Трампа и Зеленского было почти вдвое короче, чем у Путина и Трампа на Аляске - 6 секунд против 11-ти. Тет-а-тет Трамп и Зеленский также не общались, в то время как президенты России и США на Аляске проехались в одном автомобиле и начали общение уже там, без переводчиков.
Общение президента США с Зеленским в узком составе продлилось менее полутора часов, тогда как встреча Трампа и Путина в Анкоридже заняла 2 часа 45 минут, после чего лидеры выступили с заявлениями. Совместного заявления Трампа и Зеленского по итогам переговоров в Белом доме не было - они сразу направились на встречу с европейскими лидерами.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аляска, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия
 
 
