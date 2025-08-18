https://ria.ru/20250818/tramp-2036179628.html
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 18.08.2025
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским
Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным отличалась от его переговоров с Владимиром Зеленским, которого не ждала красная... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T23:27:00+03:00
2025-08-18T23:27:00+03:00
2025-08-18T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
аляска
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166226_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ddfa81aa35718e0261740a94fe8de066.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным отличалась от его переговоров с Владимиром Зеленским, которого не ждала красная ковровая дорожка и длительное рукопожатие, заметили корреспонденты РИА Новости. Путина встречали в аэропорту Аляски красная ковровая дорожка, пролет истребителей и собственный лимузин Aurus. Организация встречи Зеленского выглядела проще - он приехал на выданной американской стороной машине с двумя флагами - США и Украины. Рукопожатие Трампа и Зеленского было почти вдвое короче, чем у Путина и Трампа на Аляске - 6 секунд против 11-ти. Тет-а-тет Трамп и Зеленский также не общались, в то время как президенты России и США на Аляске проехались в одном автомобиле и начали общение уже там, без переводчиков. Общение президента США с Зеленским в узком составе продлилось менее полутора часов, тогда как встреча Трампа и Путина в Анкоридже заняла 2 часа 45 минут, после чего лидеры выступили с заявлениями. Совместного заявления Трампа и Зеленского по итогам переговоров в Белом доме не было - они сразу направились на встречу с европейскими лидерами.
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
https://ria.ru/20250818/alyaska-2035983341.html
аляска
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166226_327:0:2932:1954_1920x0_80_0_0_9f96c587e2eb2e823df75d7472f3e87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аляска, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия
Названы отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским
РИА Новости назвали главные отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским