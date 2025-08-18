Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных
23:26 18.08.2025
Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных
Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных
Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия может "немедленно" освободить тысячу украинских военнопленных. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия может "немедленно" освободить тысячу украинских военнопленных. "Да, я знаю о тысяче военнопленных, и я знаю, что Россия их освободит, возможно, освободит уже очень скоро, может, немедленно. И я думаю, что это замечательно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее, - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных

Трамп допустил, что Россия может немедленно освободить тысячу украинских военных

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия может "немедленно" освободить тысячу украинских военнопленных.
"Да, я знаю о тысяче военнопленных, и я знаю, что Россия их освободит, возможно, освободит уже очень скоро, может, немедленно. И я думаю, что это замечательно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее, - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
