Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных

Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп допустил, что Россия может освободить тысячу украинских военных

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия может "немедленно" освободить тысячу украинских военнопленных. 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия может "немедленно" освободить тысячу украинских военнопленных. "Да, я знаю о тысяче военнопленных, и я знаю, что Россия их освободит, возможно, освободит уже очень скоро, может, немедленно. И я думаю, что это замечательно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что отказ киевского режима забирать тысячу своих военнопленных, списки которых были опубликованы Россией ранее, - геноцид Владимира Зеленского, он борется не с Россией, а с украинским народом. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

