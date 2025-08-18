Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов после встречи с лидерами ЕС
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов после открытой части встречи с лидерами европейских стран, следует из трансляции телеканала Fox News.
При этом ранее в ходе встречи с Владимиром Зеленским Трамп ответил на вопросы представителей СМИ.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете началась около 20.20 мск и подлилась около 25 минут. Зеленский на встречу прибыл на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие Трампа и Зеленского длилось несколько секунд. Открытая для СМИ часть встречи встречи Трампа и Зеленского в Белом доме с участием лидеров стран ЕС продлилась около 28 минут, начавшись около 21.50 мск.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.