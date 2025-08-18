https://ria.ru/20250818/tramp-2036176962.html

"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии

"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии - РИА Новости, 18.08.2025

"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за их благодарности в адрес американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T23:01:00+03:00

2025-08-18T23:01:00+03:00

2025-08-18T23:01:00+03:00

евросоюз

дональд трамп

украина

в мире

великобритания

чей боуз

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036175551_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e6ae2fc8021e0b728f9b68ca7de12cf.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за их благодарности в адрес американского президента Дональда Трампа."Интересно слышать, как лидеры ЕС и Великобритании пресмыкаются и благодарят Трампа за "открытие диалога". И все это после того, как сами осудили его за то, что он вообще разговаривал с президентом Путиным. Они настоящие змеи", — написал он.В понедельник Трамп принял Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС, отметив, что в Белом доме впервые проходит встреча, на которую съехалось так много руководителей европейских государств. В разговоре с лидерами стран Евросоюза американский президент выразил уверенность в достижении соглашения, которое обезопасит Украину.Трамп также заявил, что следующим шагом по урегулированию на Украине должна стать трехсторонняя встреча.

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, дональд трамп, украина, в мире, великобритания, чей боуз, владимир зеленский