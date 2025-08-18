https://ria.ru/20250818/tramp-2036176962.html
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии - РИА Новости, 18.08.2025
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за их благодарности в адрес американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за их благодарности в адрес американского президента Дональда Трампа."Интересно слышать, как лидеры ЕС и Великобритании пресмыкаются и благодарят Трампа за "открытие диалога". И все это после того, как сами осудили его за то, что он вообще разговаривал с президентом Путиным. Они настоящие змеи", — написал он.В понедельник Трамп принял Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС, отметив, что в Белом доме впервые проходит встреча, на которую съехалось так много руководителей европейских государств. В разговоре с лидерами стран Евросоюза американский президент выразил уверенность в достижении соглашения, которое обезопасит Украину.Трамп также заявил, что следующим шагом по урегулированию на Украине должна стать трехсторонняя встреча.
"Разговаривал с Путиным". Журналист обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии
