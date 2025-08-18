https://ria.ru/20250818/tramp-2036175091.html

Трамп анонсировал еще одно обсуждение после встречи с европейскими лидерами

Трамп анонсировал еще одно обсуждение после встречи с европейскими лидерами - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп анонсировал еще одно обсуждение после встречи с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести "маленькое обсуждение" в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами, генсеком НАТО Марком... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T22:39:00+03:00

2025-08-18T22:39:00+03:00

2025-08-18T22:39:00+03:00

в мире

россия

украина

венгрия

дональд трамп

владимир зеленский

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036173243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9e2f0509a1f5d99be74f9cda468414a.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести "маленькое обсуждение" в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами, генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским в Восточной комнате Белого дома, при этом в расписании главы государства оно ранее не значилось. "Мы пробудем здесь некоторое время, затем отправимся в Овальный кабинет, где проведем еще одно маленькое обсуждение на схожие темы", - сообщил Трамп. Американский президент добавил, что после этого участники сегодняшних обсуждений "разъедутся по домам". Согласно распространенной ранее программе, встреча в Восточной комнате Белого дома является последней в графике Трампа. После нее не было запланировано иных мероприятий. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036060660.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта ❗️Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта, которые определятся в течение "недели-двух" 2025-08-18T22:39 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, венгрия, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, нато, евросоюз, смоленская аэс