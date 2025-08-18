https://ria.ru/20250818/tramp-2036174337.html

Трамп оценил масштаб встречи, которая состоялась в Белом доме

2025-08-18T22:29:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036173243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9e2f0509a1f5d99be74f9cda468414a.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в начале встречи с европейскими лидерами, генсеком НАТО и Владимиром Зеленским заявил, что в Белом доме впервые проходит встреча, на которую съехалось так много руководителей европейских государств. "Для Белого дома это первый раз… когда у нас так много премьер-министров, президентов и глав европейских стран", - сказал Трамп. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036060660.html

2025

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз, смоленская аэс, встреча путина и трампа на аляске