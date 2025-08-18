https://ria.ru/20250818/tramp-2036174337.html
Трамп оценил масштаб встречи, которая состоялась в Белом доме
Трамп оценил масштаб встречи, которая состоялась в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп оценил масштаб встречи, которая состоялась в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в начале встречи с европейскими лидерами, генсеком НАТО и Владимиром Зеленским заявил, что в Белом доме впервые проходит встреча
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в начале встречи с европейскими лидерами, генсеком НАТО и Владимиром Зеленским заявил, что в Белом доме впервые проходит встреча, на которую съехалось так много руководителей европейских государств. "Для Белого дома это первый раз… когда у нас так много премьер-министров, президентов и глав европейских стран", - сказал Трамп. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта
❗️Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта, которые определятся в течение "недели-двух"
Трамп оценил масштаб встречи, которая состоялась в Белом доме
Трамп: в Белом доме впервые проходит встреча с таким количеством лидеров ЕС