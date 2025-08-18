Рейтинг@Mail.ru
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 18.08.2025 (обновлено: 08:08 19.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036174064.html
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп - РИА Новости, 19.08.2025
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива украинского урегулирования определится через "неделю-две" РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-18T22:27:00+03:00
2025-08-19T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036173243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9e2f0509a1f5d99be74f9cda468414a.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива украинского урегулирования определится через "неделю-две" "Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами. Как заявил Трамп, "думаю, обе стороны хотят заключить сделку".
https://ria.ru/20250818/udar-2036046346.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта
❗️Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта, которые определятся в течение "недели-двух"
2025-08-18T22:27
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036173243_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f5da81daca129b923eb4d9bed2ca3351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Зеленский
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп

Трамп: перспектива украинского урегулирования определится через одну-две недели

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива украинского урегулирования определится через "неделю-две"
"Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.
Как заявил Трамп, "думаю, обе стороны хотят заключить сделку".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Он признал". Во Франции рассказали, какой удар Трамп нанес Зеленскому
Вчера, 13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала