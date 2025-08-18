https://ria.ru/20250818/tramp-2036174064.html
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп - РИА Новости, 19.08.2025
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива украинского урегулирования определится через "неделю-две"
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перспектива украинского урегулирования определится через "неделю-две" "Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами. Как заявил Трамп, "думаю, обе стороны хотят заключить сделку".
Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта
❗️Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта, которые определятся в течение "недели-двух"
Перспектива по миру на Украине определится через "неделю-две", заявил Трамп
Трамп: перспектива украинского урегулирования определится через одну-две недели