Трамп допустил, что украинское урегулирование может не состояться
Трамп допустил, что украинское урегулирование может не состояться
2025-08-18T22:20:00+03:00
2025-08-18T22:20:00+03:00
2025-08-18T22:28:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предположил, что украинское урегулирование может не состояться."Возможно, что урегулирование не будет достигнуто", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.По его словам, достижение также возможно.
