В украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.
По словам американского лидера, власти РФ тоже хотят найти ответы.
В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры России. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.