Рейтинг@Mail.ru
В украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 18.08.2025 (обновлено: 22:30 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036172896.html
В украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов, заявил Трамп
В украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025
В украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T22:19:00+03:00
2025-08-18T22:30:00+03:00
дональд трамп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
смоленская аэс
владимир зеленский
владимир путин
венгрия
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166226_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ddfa81aa35718e0261740a94fe8de066.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров."Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.По словам американского лидера, власти РФ тоже хотят найти ответы.В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры России. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html
https://ria.ru/20250818/peregovory-2036060660.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166226_327:0:2932:1954_1920x0_80_0_0_9f96c587e2eb2e823df75d7472f3e87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), смоленская аэс, владимир зеленский, владимир путин, венгрия, украина, россия, в мире
Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Смоленская АЭС, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Венгрия, Украина, Россия, В мире
В украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов, заявил Трамп

Трамп заявил об отсутствии слишком сложных вопросов в украинском урегулировании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Встреча Трампа и Зеленского у Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Вчера, 20:57
"Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.
По словам американского лидера, власти РФ тоже хотят найти ответы.
В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры России. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Германии назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского
Вчера, 14:35
 
Дональд ТрампФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Смоленская АЭСВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВенгрияУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала