Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "преувеличенной" вероятность агрессии против Украины."Я с оптимизмом смотрю на то, что коллективно мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины, и я действительно думаю, что этого (агрессии - ред.) не произойдет. Я думаю, что это даже преувеличено, в значительной степени преувеличено", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с европейскими лидерами.

