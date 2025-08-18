https://ria.ru/20250818/tramp-2036172286.html
Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной
2025-08-18T22:15:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "преувеличенной" вероятность агрессии против Украины."Я с оптимизмом смотрю на то, что коллективно мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины, и я действительно думаю, что этого (агрессии - ред.) не произойдет. Я думаю, что это даже преувеличено, в значительной степени преувеличено", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с европейскими лидерами.
