Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 18.08.2025 (обновлено: 22:52 18.08.2025)
Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной
Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "преувеличенной" вероятность агрессии против Украины. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "преувеличенной" вероятность агрессии против Украины."Я с оптимизмом смотрю на то, что коллективно мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины, и я действительно думаю, что этого (агрессии - ред.) не произойдет. Я думаю, что это даже преувеличено, в значительной степени преувеличено", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с европейскими лидерами.
в мире, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной

Трамп заявил, что считает вероятность агрессии против Украины преувеличенной

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "преувеличенной" вероятность агрессии против Украины.
"Я с оптимизмом смотрю на то, что коллективно мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины, и я действительно думаю, что этого (агрессии - ред.) не произойдет. Я думаю, что это даже преувеличено, в значительной степени преувеличено", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с европейскими лидерами.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
