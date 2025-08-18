Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Зеленский провели встречу с лидерами европейских стран
22:13 18.08.2025 (обновлено: 07:48 19.08.2025)
Трамп и Зеленский провели встречу с лидерами европейских стран
Трамп и Зеленский провели встречу с лидерами европейских стран
Трамп и Зеленский провели встречу с лидерами европейских стран
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса. В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.Трамп обратился со вступительным словом:&quot;До сих пор мы проводим очень успешный день, важные обсуждения, поскольку мы работаем над прекращением убийств и прекращением войны на Украине. Мы все работаем ради общей цели&quot;.Главные тезисы Зеленского:Основные высказывания Рютте:Ключевые заявления Мерца:Главные слова Стармера:Основные высказывания Стубба:Главные тезисы Макрона:Ключевые заявления фон дер Ляйен:Основные высказывания Мелони:Трамп планирует провести "маленькое обсуждение" в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами. В расписании оно ранее не значилось. Он не стал отвечать на вопросы журналистов после открытой части встречи с лидерами европейских стран.
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.
В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
Трамп обратился со вступительным словом:
  • он обсудил множество тем с Зеленским;
  • Трамп рассчитывает на договоренности по итогам встречи с лидерами ЕС и главой киевского режима, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией;
«

"До сих пор мы проводим очень успешный день, важные обсуждения, поскольку мы работаем над прекращением убийств и прекращением войны на Украине. Мы все работаем ради общей цели".

Президент США Дональд Трамп выступает в Центре Кеннеди
Дональд Трамп
президент США
  • на встрече обсудят "возможный обмен территориями";
  • при обсуждении обмена территориями будет учитываться "нынешняя линяя соприкосновения" на фронте;
  • он рассчитывает на договоренности по итогам встречи почти по всем вопросам, в том числе по безопасности;
  • следующий шаг — трехсторонняя встреча по Украине;
  • ему кажется, что Путин и Зеленский смогут о чем-то договориться по мирному урегулированию;
  • Путин на саммите на Аляске согласился, что Москва "примет гарантии безопасности" для Украины;
  • Трамп считает "преувеличенной" вероятность агрессии против Киева;
  • в украинском урегулировании нет "слишком сложных" вопросов;
  • перспективы разрешения украинского конфликта определятся в течение "недели-двух";
  • вероятность того, что урегулирование не будет достигнуто, тоже есть.
Главные тезисы Зеленского:
  • Трамп постарается организовать трехстороннюю встречу;
  • там обсудят территориальные вопросы;
  • он назвал "очень хорошими" переговоры с Трампом;
  • США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине.
Основные высказывания Рютте:
  • Трамп начал диалог с Путиным, начиная с телефонного звонка они пришли к тому, что имеют сейчас;
  • если западные лидеры сделают все хорошо, то смогут закончить конфликт;
  • они должны положить этому конец.
Ключевые заявления Мерца:
  • они бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее;
  • он призвал попытаться оказать давление на Москву;
  • Трамп и Путин, по всей видимости, провели хорошую встречу. Тут, в Вашингтоне, и следующие шаги станут сложнее;
  • предстоят сложные переговоры.
Главные слова Стармера:
  • важно обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы;
  • конфликт оказывает влияние не только на Киев, но и на Брюссель и Лондон;
  • нужно проработать гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей устава НАТО;
  • он поддержал идею трехсторонней встречи.
Основные высказывания Стубба:
  • за последние две недели удалось добиться большего прогресса в урегулировании украинского конфликта, чем за последние три года;
  • он выразил уверенность, что решение найдут в 2025 году;
  • у Финляндии протяженная граница с Россией и есть исторический опыт взаимодействия с Москвой.
Главные тезисы Макрона:
  • идея трехсторонней встречи очень важна. Это единственный способ решить вопрос;
  • он предложил обсуждать завершение украинского конфликта на четырехсторонней встрече с участием Европы;
  • нужны гарантии безопасности и сильная украинская армия.
Ключевые заявления фон дер Ляйен:
  • ЕС будет работать над гарантиями безопасности для Украины наподобие пятой статьи устава НАТО;
  • Брюссель будет работать с Вашингтоном для достижения "справедливого и прочного мира".
Основные высказывания Мелони:
  • чтобы добиться мира, нужно сохранять единство;
  • страны могут полагаться на Италию;
  • Рим поддерживает Вашингтон в стремлении достичь мира на Украине;
  • для урегулирования конфликта необходимо предоставить гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО.
Трамп планирует провести "маленькое обсуждение" в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами. В расписании оно ранее не значилось. Он не стал отвечать на вопросы журналистов после открытой части встречи с лидерами европейских стран.
