Трамп и Зеленский провели встречу с лидерами европейских стран

2025-08-18T22:13:00+03:00

2025-08-18T22:13:00+03:00

2025-08-19T07:48:00+03:00

в мире

украина

франция

сша

владимир зеленский

евросоюз

нато

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036158448_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_854d9a01c30ff165de5f58fc7e67f7bc.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса. В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.Трамп обратился со вступительным словом:"До сих пор мы проводим очень успешный день, важные обсуждения, поскольку мы работаем над прекращением убийств и прекращением войны на Украине. Мы все работаем ради общей цели".Главные тезисы Зеленского:Основные высказывания Рютте:Ключевые заявления Мерца:Главные слова Стармера:Основные высказывания Стубба:Главные тезисы Макрона:Ключевые заявления фон дер Ляйен:Основные высказывания Мелони:Трамп планирует провести "маленькое обсуждение" в Овальном кабинете после встречи с европейскими лидерами. В расписании оно ранее не значилось. Он не стал отвечать на вопросы журналистов после открытой части встречи с лидерами европейских стран.

украина

франция

сша

москва

2025

