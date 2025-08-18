https://ria.ru/20250818/tramp-2036171562.html

Трамп обсудит с Зеленским "обмен территориями" между Россией и Украиной

Трамп обсудит с Зеленским "обмен территориями" между Россией и Украиной - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп обсудит с Зеленским "обмен территориями" между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме будут обсужден вопрос возможного "обмена территориями" между РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме будут обсужден вопрос возможного "обмена территориями" между Россией и Украиной. "Нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учётом текущей линии соприкосновения. То есть линии фронта, зоны боевых действий, которая достаточно очевидна", - сказал Трамп. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил ранее постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".

