Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп

Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп - РИА Новости, 18.08.2025

Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T22:04:00+03:00

2025-08-18T22:04:00+03:00

2025-08-18T22:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034141995_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_f51e7265fddc3442bf05e715b6e2765e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Мне кажется вы (Зеленский - ред.) и президент Путин сможете о чем-то договориться", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

украина

сша

россия

2025

Новости

