Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 18.08.2025 (обновлено: 22:28 18.08.2025)
Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп
Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп - РИА Новости, 18.08.2025
Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе... РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Мне кажется вы (Зеленский - ред.) и президент Путин сможете о чем-то договориться", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп

Трамп считает, что Путин и Зеленский смогут о чем-то договориться по Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
"Мне кажется вы (Зеленский - ред.) и президент Путин сможете о чем-то договориться", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Вчера, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
