Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп
2025-08-18T22:04:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему кажется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут о чем-то договориться в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Мне кажется вы (Зеленский - ред.) и президент Путин сможете о чем-то договориться", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
