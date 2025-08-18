https://ria.ru/20250818/tramp-2036169742.html

Трамп назвал следующий шаг в вопросе урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС заявил, что следующим шагом будет проведение трехсторонней встречи по Украине. РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС заявил, что следующим шагом будет проведение трехсторонней встречи по Украине.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров."Следующим шагом будет проведение трехсторонней встречи", - сказал президент США в Белом доме.В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

