Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 18.08.2025 (обновлено: 08:08 19.08.2025)
Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп
Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины", заявил президент США Дональд Трамп."Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать", — сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины", заявил президент США Дональд Трамп.
"Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать", — сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
