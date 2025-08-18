https://ria.ru/20250818/tramp-2036169292.html

Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп

Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 19.08.2025

Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп

Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины", заявил президент США Дональд Трамп."Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать", — сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

