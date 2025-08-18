https://ria.ru/20250818/tramp-2036169292.html
Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп
Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 19.08.2025
Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп
Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-18T21:59:00+03:00
2025-08-18T21:59:00+03:00
2025-08-19T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
встреча путина и трампа на аляске
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034141995_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_f51e7265fddc3442bf05e715b6e2765e.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился, что Россия "примет гарантии безопасности для Украины", заявил президент США Дональд Трамп."Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать", — сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034141995_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9c47ad61fc89de9428501c7abc99c711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, встреча путина и трампа на аляске, россия, дональд трамп, владимир путин, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп
Трамп: Путин на Аляске выразил согласие на западные гарантии безопасности Киеву