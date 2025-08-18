https://ria.ru/20250818/tramp-2036169165.html

Трамп назвал сегодняшние встречи в Белом доме успешными

Трамп назвал сегодняшние встречи в Белом доме успешными - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп назвал сегодняшние встречи в Белом доме успешными

Президент США Дональд Трамп в начале расширенной встречи с европейскими лидерами, Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме в Вашингтоне... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T21:58:00+03:00

2025-08-18T21:58:00+03:00

2025-08-18T22:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

дональд трамп

в мире

украина

сша

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034140856_0:163:3107:1912_1920x0_80_0_0_8f86808fd805faf69ac2a2ca3a12ae37.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в начале расширенной встречи с европейскими лидерами, Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме в Вашингтоне заявил, что встречи пока проходят очень успешно."До сих пор мы проводим очень успешный день, (ведутся - ред.) важные обсуждения, поскольку мы работаем над прекращением убийств и прекращением войны на Украине. Мы все работаем ради общей цели", - сказал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

https://ria.ru/20250818/udar-2036046346.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз