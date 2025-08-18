Рейтинг@Mail.ru
Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 18.08.2025 (обновлено: 00:23 19.08.2025)
Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским обратил внимание на отсутствие выборов на Украине.
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским обратил внимание на отсутствие выборов на Украине. "То есть во время войны нельзя проводить выборы, ты говоришь? То есть через три с половиной года, ты имеешь в виду, если у нас случится война", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам президента США, американские СМИ не согласились бы с таким положением дел.
Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине

Трамп: американцы не согласились бы на отсутствие выборов при военном положении

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским обратил внимание на отсутствие выборов на Украине.
"То есть во время войны нельзя проводить выборы, ты говоришь? То есть через три с половиной года, ты имеешь в виду, если у нас случится война", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам президента США, американские СМИ не согласились бы с таким положением дел.
