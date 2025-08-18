https://ria.ru/20250818/tramp-2036163175.html

Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине

2025-08-18T21:21:00+03:00

2025-08-19T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским обратил внимание на отсутствие выборов на Украине. "То есть во время войны нельзя проводить выборы, ты говоришь? То есть через три с половиной года, ты имеешь в виду, если у нас случится война", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам президента США, американские СМИ не согласились бы с таким положением дел.

Вопрос Трампа Зеленскому про выборы на Украине. "То есть во время войны нельзя проводить выборы, ты говоришь? То есть через три с половиной года, ты имеешь в виду, если у нас случится война, больше никаких выборов?" - интересуется президент США. =d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-18T21:21 true PT0M47S

