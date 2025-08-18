https://ria.ru/20250818/tramp-2036163175.html
Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским обратил внимание на отсутствие выборов на Украине. "То есть во время войны нельзя проводить выборы, ты говоришь? То есть через три с половиной года, ты имеешь в виду, если у нас случится война", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам президента США, американские СМИ не согласились бы с таким положением дел.
Вопрос Трампа Зеленскому про выборы на Украине.
"То есть во время войны нельзя проводить выборы, ты говоришь? То есть через три с половиной года, ты имеешь в виду, если у нас случится война, больше никаких выборов?" - интересуется президент США.
Трамп: американцы не согласились бы на отсутствие выборов при военном положении