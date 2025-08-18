Трамп и Зеленский продолжили встречу за закрытыми дверями, сообщили СМИ
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинское агентство УНИАН передает, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продолжается за закрытыми дверями, при этом Белый дом об этом не объявляет.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилась около 25 минут.
"Открытая часть встречи завершена, начинается самое интересное - закрытые переговоры", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
В Белом доме об этом не заявляли.
В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.