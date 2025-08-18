https://ria.ru/20250818/tramp-2036162765.html

Трамп и Зеленский не планируют делать совместное заявление

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после завершения переговоров в Белом доме, как ожидается, не выступят с совместным заявлением, следует из расписания Белого дома. Трамп уже принял Зеленского в Белом доме, где ответил на несколько вопросов. Позднее президент США должен поприветствовать лидеров европейских стран и побеседовать с ними. Согласно расписанию, отдельного заявления для прессы не запланировано. По состоянию на 21.00 мск оно не было анонсировано.

