Трамп и Зеленский не планируют делать совместное заявление
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 18.08.2025
Трамп и Зеленский не планируют делать совместное заявление
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после завершения переговоров в Белом доме, как ожидается, не выступят с совместным заявлением, следует из расписания Белого дома. Трамп уже принял Зеленского в Белом доме, где ответил на несколько вопросов. Позднее президент США должен поприветствовать лидеров европейских стран и побеседовать с ними. Согласно расписанию, отдельного заявления для прессы не запланировано. По состоянию на 21.00 мск оно не было анонсировано.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский после завершения переговоров в Белом доме, как ожидается, не выступят с совместным заявлением, следует из расписания Белого дома.
Трамп уже принял Зеленского в Белом доме, где ответил на несколько вопросов. Позднее президент США должен поприветствовать лидеров европейских стран и побеседовать с ними.
Согласно расписанию, отдельного заявления для прессы не запланировано. По состоянию на 21.00 мск оно не было анонсировано.
Заголовок открываемого материала