Трамп не стал сравнивать гарантии безопасности Киеву с членством в НАТО - РИА Новости, 18.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 18.08.2025 (обновлено: 21:00 18.08.2025)
Трамп не стал сравнивать гарантии безопасности Киеву с членством в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО."Я не думаю, что можно так сказать. У нас есть люди в соседней комнате, крупнейшие люди в Европе. И они хотят дать защиту, очень сильно. И мы хотим им помочь", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на на соответствующий вопрос.
Трамп не стал сравнивать гарантии безопасности Киеву с членством в НАТО

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО.
"Я не думаю, что можно так сказать. У нас есть люди в соседней комнате, крупнейшие люди в Европе. И они хотят дать защиту, очень сильно. И мы хотим им помочь", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на на соответствующий вопрос.
