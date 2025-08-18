https://ria.ru/20250818/tramp-2036158721.html
Трамп не стал сравнивать гарантии безопасности Киеву с членством в НАТО
Трамп не стал сравнивать гарантии безопасности Киеву с членством в НАТО
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО."Я не думаю, что можно так сказать. У нас есть люди в соседней комнате, крупнейшие люди в Европе. И они хотят дать защиту, очень сильно. И мы хотим им помочь", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, отвечая на на соответствующий вопрос.
