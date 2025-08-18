https://ria.ru/20250818/tramp-2036156920.html
Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп
Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025
Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским вспомнил о позиции РФ о недопустимости вступления Украины в НАТО, отметив, что Москва давно об... РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским вспомнил о позиции РФ о недопустимости вступления Украины в НАТО, отметив, что Москва давно об этом говорила."Еще задолго до президента (РФ Владимира - ред.) Путина всегда звучало заявление, что они (Россия - ред.) никогда не допустят вступления Украины в НАТО", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.
Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп
