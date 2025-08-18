https://ria.ru/20250818/tramp-2036156920.html

Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп

Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025

Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским вспомнил о позиции РФ о недопустимости вступления Украины в НАТО, отметив, что Москва давно об... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:50:00+03:00

2025-08-18T20:50:00+03:00

2025-08-18T21:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036155409_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_9970a4377802063400c5bd7145ceb58f.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским вспомнил о позиции РФ о недопустимости вступления Украины в НАТО, отметив, что Москва давно об этом говорила."Еще задолго до президента (РФ Владимира - ред.) Путина всегда звучало заявление, что они (Россия - ред.) никогда не допустят вступления Украины в НАТО", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, нато, дональд трамп, владимир зеленский