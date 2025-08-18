Рейтинг@Mail.ru
США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп
20:44 18.08.2025 (обновлено: 22:02 18.08.2025)
США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп
США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025
США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп
Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп."И мы, как Республиканская партия, собираемся сделать все возможное, чтобы избавиться от голосования по почте. Мы собираемся начать с указа, который прямо сейчас разрабатывается лучшими юристами страны, о прекращении использования голосования по почте", — сказал он.По словам Трампа, США, возможно, остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".Президент отметил, что голосование по почте — "единственный способ" для демократов выиграть выборы.Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
в мире, дональд трамп, сша, джо байден
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп.
"И мы, как Республиканская партия, собираемся сделать все возможное, чтобы избавиться от голосования по почте. Мы собираемся начать с указа, который прямо сейчас разрабатывается лучшими юристами страны, о прекращении использования голосования по почте", — сказал он.
По словам Трампа, США, возможно, остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".
Президент отметил, что голосование по почте — "единственный способ" для демократов выиграть выборы.
Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
В мире Дональд Трамп США Джо Байден
 
 
