США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп
2025-08-18T20:44:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп."И мы, как Республиканская партия, собираемся сделать все возможное, чтобы избавиться от голосования по почте. Мы собираемся начать с указа, который прямо сейчас разрабатывается лучшими юристами страны, о прекращении использования голосования по почте", — сказал он.По словам Трампа, США, возможно, остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".Президент отметил, что голосование по почте — "единственный способ" для демократов выиграть выборы.Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
