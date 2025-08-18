https://ria.ru/20250818/tramp-2036154131.html

США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп

США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025

США начали разработку запрета на голосование по почте, заявил Трамп

Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:44:00+03:00

2025-08-18T20:44:00+03:00

2025-08-18T22:02:00+03:00

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036153011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77a27e77dba4a6a6229df538078f8533.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Власти США хотят запретить голосовать по почте, заявил президент США Дональд Трамп."И мы, как Республиканская партия, собираемся сделать все возможное, чтобы избавиться от голосования по почте. Мы собираемся начать с указа, который прямо сейчас разрабатывается лучшими юристами страны, о прекращении использования голосования по почте", — сказал он.По словам Трампа, США, возможно, остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".Президент отметил, что голосование по почте — "единственный способ" для демократов выиграть выборы.Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.

https://ria.ru/20250816/tramp-2035731451.html

https://ria.ru/20250818/putin-2036151641.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, сша, джо байден