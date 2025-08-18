НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп

https://ria.ru/20250818/tramp-2036153512.html

Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп."Мы продаём технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договорённость. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

