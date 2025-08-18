https://ria.ru/20250818/tramp-2036153512.html
НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп
НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025
НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп
Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:42:00+03:00
2025-08-18T20:42:00+03:00
2025-08-18T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
дональд трамп
владимир зеленский
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036148794_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e45ce5c1978775d091fc8079bbab298.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп."Мы продаём технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договорённость. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036148794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_686151384601adb596f447aebba88b80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, дональд трамп, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Вооруженные силы Украины
НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп
Трамп: за американское оружие для Киева будет платить НАТО