НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 18.08.2025 (обновлено: 20:59 18.08.2025)
НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп
Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
дональд трамп
владимир зеленский
сша
вооруженные силы украины
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп."Мы продаём технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договорённость. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
в мире, украина, нато, дональд трамп, владимир зеленский, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Вооруженные силы Украины
НАТО заплатит за американское оружие для Киева, заявил Трамп

Трамп: за американское оружие для Киева будет платить НАТО

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы продаём технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договорённость. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВооруженные силы Украины
 
 
