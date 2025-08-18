Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что останавливал войны без предварительного прекращения огня - РИА Новости, 18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 18.08.2025 (обновлено: 20:54 18.08.2025)
Трамп заявил, что останавливал войны без предварительного прекращения огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня."Если вы посмотрите на другие долгие конфликты, там не было перемирия. Но что мне нравится, мне нравится идея перемирия, потому что тогда люди сразу перестанут умирать, через неделю или две, сколько бы времени ни понадобилось… Все конфликты, которые я помог урегулировать, они были урегулированы даже без упоминания режима прекращения огня", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Трамп заявил, что останавливал конфликты помимо украинского до прекращения огня

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня.
"Если вы посмотрите на другие долгие конфликты, там не было перемирия. Но что мне нравится, мне нравится идея перемирия, потому что тогда люди сразу перестанут умирать, через неделю или две, сколько бы времени ни понадобилось… Все конфликты, которые я помог урегулировать, они были урегулированы даже без упоминания режима прекращения огня", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
