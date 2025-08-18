https://ria.ru/20250818/tramp-2036152627.html
Трамп заявил, что останавливал войны без предварительного прекращения огня
Трамп заявил, что останавливал войны без предварительного прекращения огня
2025-08-18T20:40:00+03:00
2025-08-18T20:40:00+03:00
2025-08-18T20:54:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня."Если вы посмотрите на другие долгие конфликты, там не было перемирия. Но что мне нравится, мне нравится идея перемирия, потому что тогда люди сразу перестанут умирать, через неделю или две, сколько бы времени ни понадобилось… Все конфликты, которые я помог урегулировать, они были урегулированы даже без упоминания режима прекращения огня", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
