https://ria.ru/20250818/tramp-2036152627.html

Трамп заявил, что останавливал войны без предварительного прекращения огня

Трамп заявил, что останавливал войны без предварительного прекращения огня - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп заявил, что останавливал войны без предварительного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:40:00+03:00

2025-08-18T20:40:00+03:00

2025-08-18T20:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дональд трамп

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036152169_0:225:3068:1951_1920x0_80_0_0_cd1b109625c1d97246573d51313bab4c.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня."Если вы посмотрите на другие долгие конфликты, там не было перемирия. Но что мне нравится, мне нравится идея перемирия, потому что тогда люди сразу перестанут умирать, через неделю или две, сколько бы времени ни понадобилось… Все конфликты, которые я помог урегулировать, они были урегулированы даже без упоминания режима прекращения огня", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина