Трамп назвал целью урегулирования на Украине длительный мир
Трамп назвал целью урегулирования на Украине длительный мир - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп назвал целью урегулирования на Украине длительный мир
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым."У нас будет прочный мир, и я надеюсь, что это произойдёт немедленно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
Трамп назвал целью урегулирования на Украине длительный мир
