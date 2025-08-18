https://ria.ru/20250818/tramp-2036152192.html

Трамп назвал целью урегулирования на Украине длительный мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым. РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть устойчивым."У нас будет прочный мир, и я надеюсь, что это произойдёт немедленно", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

