https://ria.ru/20250818/tramp-2036152007.html

Трамп встретился с Зеленским в том же костюме, что и с Путиным на Аляске

Трамп встретился с Зеленским в том же костюме, что и с Путиным на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп встретился с Зеленским в том же костюме, что и с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в том же костюме, в котором проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:37:00+03:00

2025-08-18T20:37:00+03:00

2025-08-18T20:37:00+03:00

в мире

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_0:156:2213:1401_1920x0_80_0_0_c34e7395cfa27a1ef9cf62f2f12fc02e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в том же костюме, в котором проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Путин и Трамп в пятницу провели переговоры на Аляске. Президент США для российско-американского саммита выбрал темно-синий костюм, белую классическую рубашку и ярко-красный галстук. На лацкане пиджака у Трампа закреплен значок с изображением флага США.

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036088677.html

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин