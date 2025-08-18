Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретился с Зеленским в том же костюме, что и с Путиным на Аляске - РИА Новости, 18.08.2025
20:37 18.08.2025
Трамп встретился с Зеленским в том же костюме, что и с Путиным на Аляске
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в том же костюме, в котором проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. Путин и Трамп в пятницу провели переговоры на Аляске. Президент США для российско-американского саммита выбрал темно-синий костюм, белую классическую рубашку и ярко-красный галстук. На лацкане пиджака у Трампа закреплен значок с изображением флага США.
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в том же костюме, в котором проводил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Трамп в пятницу провели переговоры на Аляске. Президент США для российско-американского саммита выбрал темно-синий костюм, белую классическую рубашку и ярко-красный галстук. На лацкане пиджака у Трампа закреплен значок с изображением флага США.
