https://ria.ru/20250818/tramp-2036150630.html

Европейские лидеры хотят мира на Украине, заявил Трамп

Европейские лидеры хотят мира на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 18.08.2025

Европейские лидеры хотят мира на Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы также желают мира на Украине. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:31:00+03:00

2025-08-18T20:31:00+03:00

2025-08-18T20:33:00+03:00

украина

дональд трамп

в мире

сша

европа

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036147951_192:0:2879:1512_1920x0_80_0_0_467aebdef3be5ea4d6b2ed78c0aee021.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы также желают мира на Украине."Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран - замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036128692.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, дональд трамп, в мире, сша, европа, владимир зеленский