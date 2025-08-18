https://ria.ru/20250818/tramp-2036150630.html
Европейские лидеры хотят мира на Украине, заявил Трамп
Европейские лидеры хотят мира на Украине, заявил Трамп
2025-08-18T20:31:00+03:00
2025-08-18T20:31:00+03:00
2025-08-18T20:33:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы также желают мира на Украине."Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран - замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
