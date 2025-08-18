Европейские лидеры хотят мира на Украине, заявил Трамп

Рейтинг@Mail.ru
20:31 18.08.2025 (обновлено: 20:33 18.08.2025)
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы также желают мира на Украине."Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран - замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
украина, дональд трамп, в мире, сша, европа, владимир зеленский
Украина, Дональд Трамп, В мире, США, Европа, Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Европы также желают мира на Украине.
"Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран - замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ раскрыли, что ждет Зеленского на переговорах с Трампом
УкраинаДональд ТрампВ миреСШАЕвропаВладимир Зеленский
 
 
