Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука - РИА Новости, 18.08.2025
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в черном пиджаке и, предположительно, футболке без галстука, а глава... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:30:00+03:00
2025-08-18T20:30:00+03:00
2025-08-18T21:23:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в черном пиджаке и, предположительно, футболке без галстука, а глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в сером классическом костюме с галстуком, следует из трансляции.На трансляции украинскую делегацию показали под конец встречи: на стороне Зеленского на встрече с американским президентом сидел глава его администрации Ермак, на нем был серый костюм, белая рубашка и серый галстук, рядом с ним - Умеров, на официальные встречи, как и Зеленский, обычно надевающий не костюм, а одежду в стиле милитари. В этот раз Умеров пришел на встречу в строгом черном пиджаке, под которым была либо футболка, либо водолазка, и без галстука, как и сам Зеленский.
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука
