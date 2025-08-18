Рейтинг@Mail.ru
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 18.08.2025 (обновлено: 21:23 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2036150166.html
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука - РИА Новости, 18.08.2025
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в черном пиджаке и, предположительно, футболке без галстука, а глава... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:30:00+03:00
2025-08-18T21:23:00+03:00
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
рустем умеров
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036163310_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_13d528986ee4b8f0e8c21104d83bbc9c.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в черном пиджаке и, предположительно, футболке без галстука, а глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в сером классическом костюме с галстуком, следует из трансляции.На трансляции украинскую делегацию показали под конец встречи: на стороне Зеленского на встрече с американским президентом сидел глава его администрации Ермак, на нем был серый костюм, белая рубашка и серый галстук, рядом с ним - Умеров, на официальные встречи, как и Зеленский, обычно надевающий не костюм, а одежду в стиле милитари. В этот раз Умеров пришел на встречу в строгом черном пиджаке, под которым была либо футболка, либо водолазка, и без галстука, как и сам Зеленский.
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036163310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36ec7cd7b567ea21b272d01b56ecb6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, рустем умеров, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Дональд Трамп, США, В мире
Умеров пришел на встречу с Трампом без галстука

Умеров пришел на встречу с Трампом в черном пиджаке без галстука

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в черном пиджаке и, предположительно, футболке без галстука, а глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в сером классическом костюме с галстуком, следует из трансляции.
На трансляции украинскую делегацию показали под конец встречи: на стороне Зеленского на встрече с американским президентом сидел глава его администрации Ермак, на нем был серый костюм, белая рубашка и серый галстук, рядом с ним - Умеров, на официальные встречи, как и Зеленский, обычно надевающий не костюм, а одежду в стиле милитари. В этот раз Умеров пришел на встречу в строгом черном пиджаке, под которым была либо футболка, либо водолазка, и без галстука, как и сам Зеленский.
Встреча Трампа и Зеленского у Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Вчера, 20:57
 
УкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийРустем УмеровДональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала