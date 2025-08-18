Трамп оценил перспективы урегулирования на Украине

https://ria.ru/20250818/tramp-2036149831.html
Президент США Дональд Трамп не стал обозначать конкретные сроки завершения вооруженного конфликта на Украине на встрече с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал обозначать конкретные сроки завершения вооруженного конфликта на Украине на встрече с Владимиром Зеленским."Война закончится тогда, когда она закончится — я не могу сказать вам когда, но она закончится", - сказал Трамп журналистам.
