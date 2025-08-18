Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал текущую встречу с Зеленским не последней
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 18.08.2025 (обновлено: 22:36 18.08.2025)
Трамп назвал текущую встречу с Зеленским не последней
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме в понедельник не является финальной.
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме в понедельник не является финальной."Это не конец", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, отвечая на вопрос репортера о том, должна ли сегодняшняя встреча привести либо к заключению сделки, либо к ее отсутствию.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Трамп назвал встречу с Зеленским и европейскими лидерами не последней

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме в понедельник не является финальной.
"Это не конец", - сказал Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, отвечая на вопрос репортера о том, должна ли сегодняшняя встреча привести либо к заключению сделки, либо к ее отсутствию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Вчера, 08:00
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов всё еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп назвал следующий шаг в вопросе урегулирования на Украине
Вчера, 22:02
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
 
