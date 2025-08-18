https://ria.ru/20250818/tramp-2036148678.html

Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, и Владимир Путин и и Владимир Зеленский хотят окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, и Владимир Путин и и Владимир Зеленский хотят окончания конфликта на Украине."Думаю, весь мир устал от этого, и мы собираемся положить этому конец. Знаете, я уже завершил шесть войн, и думал, что эта, пожалуй, окажется самой лёгкой. Но она вовсе не самая лёгкая. Это тяжёлый конфликт", - добавил он.

