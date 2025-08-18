https://ria.ru/20250818/tramp-2036147708.html

Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Открытая часть продлилась чуть менее получаса. РИА Новости, 19.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036050504_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_588a9eda133f10e1b7f90f6946b6d786.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Открытая часть продлилась чуть менее получаса.Ключевые тезисы Трампа:"У нас будет встреча, если сегодня все сложится хорошо, я думаю, у нас будет трехсторонняя встреча, после которой будут разумные шансы завершить этот конфликт"."Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран — замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир"."Мы продаем технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него".Главные заявления Зеленского:Глава киевского режима сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с Трампом. На переговорах он говорил на английском языке. После глава Белого дома встретился европейскими лидерами. В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.

