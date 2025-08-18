Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме
20:21 18.08.2025 (обновлено: 07:47 19.08.2025)
Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Открытая часть продлилась чуть менее получаса. РИА Новости, 19.08.2025
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
франция
еврокомиссия
нато
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Открытая часть продлилась чуть менее получаса.Ключевые тезисы Трампа:&quot;У нас будет встреча, если сегодня все сложится хорошо, я думаю, у нас будет трехсторонняя встреча, после которой будут разумные шансы завершить этот конфликт&quot;.&quot;Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран — замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир&quot;.&quot;Мы продаем технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него&quot;.Главные заявления Зеленского:Глава киевского режима сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с Трампом. На переговорах он говорил на английском языке. После глава Белого дома встретился европейскими лидерами. В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Открытая часть продлилась чуть менее получаса.
Ключевые тезисы Трампа:
  • встреча в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами "пройдет хорошо";
  • Владимир Путин стремится к завершению конфликта;
  • с его стороны было "чудесно" приехать на Аляску;
«

"У нас будет встреча, если сегодня все сложится хорошо, я думаю, у нас будет трехсторонняя встреча, после которой будут разумные шансы завершить этот конфликт".

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Дональд Трамп
президент США
  • после встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС Трамп позвонит Путину;
  • глава Белого дома заверил, что любит россиян и украинцев;
  • сегодняшняя встреча не будет финальной;
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00
  • урегулирование на Украине должно быть устойчивым;
  • конфликт завершится, этого хотят стороны и весь мир, но невозможно пока оценить сроки;
  • на вопрос, обсуждается ли присутствие европейских сил на Украине: об этом может быть объявлено после встречи с главами ЕС;
«

"Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран — замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир".

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Дональд Трамп
президент США
  • на встрече с европейскими лидерами Трамп обсудит предложения по урегулированию;
  • европейские лидеры хотят дать защиту Киеву, Вашингтон готов помогать;
  • глава Белого дома надеется на восстановления мира немедленно, но урегулирование точно будет устойчивым;
  • целью в украинском конфликте является не временное прекращение огня, а длительный мир;
  • другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня;
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп заявил, что все правильно делает для разрешения украинского конфликта
Вчера, 17:24
  • он вспомнил о позиции Москвы о недопустимости Украины в НАТО: Россия давно об этом говорила;
  • для урегулирования нужна трехсторонняя встреча, иначе конфликт продолжится;
  • Трамп пообещал предоставить Киеву "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования;
  • о том, получит ли Украина гарантии безопасности вроде тех, которые есть в НАТО: не знаю, можно ли дать этому такое определение.
«

"Мы продаем технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него".

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в узком составе на Аляске
Дональд Трамп
президент США
Главные заявления Зеленского:
  • он готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога;
  • Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам, глава киевского режима ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта;
  • для выборов на Украине "потребуются условия безопасности";
  • у Киева есть программы по закупке американского оружия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
Вчера, 09:58
Глава киевского режима сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с Трампом. На переговорах он говорил на английском языке.
После глава Белого дома встретился европейскими лидерами. В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронФранцияЕврокомиссияНАТОУкраинаКиевЕвросоюзВладимир Путин
 
 
