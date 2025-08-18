Рейтинг@Mail.ru
Трамп вышел из Белого дома в ожидании Зеленского
20:17 18.08.2025
Трамп вышел из Белого дома в ожидании Зеленского
Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия.Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп встречает Владимира Зеленского
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия.
Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В ЕС не знают, какие гарантии США готовы дать Украине, пишут WP
Вчера, 20:07
 
