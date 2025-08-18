https://ria.ru/20250818/tramp-2036146214.html

Трамп вышел из Белого дома в ожидании Зеленского

Трамп вышел из Белого дома в ожидании Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп вышел из Белого дома в ожидании Зеленского

Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:17:00+03:00

2025-08-18T20:17:00+03:00

2025-08-18T20:22:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евросоюз

смоленская аэс

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036146779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685ee869ea27632825740c14b87a3789.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вышел из Западного крыла Белого дома в ожидании встречи Владимира Зеленского, следует из трансляции мероприятия.Американский лидер появился в дверях своей администрации незадолго до подъезда автомобиля с Зеленским и, встретив его, проводил внутрь Белого дома на предстоящие переговоры.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/ssha-2036144814.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, смоленская аэс, дональд трамп, владимир зеленский, петер сийярто