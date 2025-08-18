Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров, пишет WSJ
WSJ: Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров в Белом доме
© AP Photo / Jacquelyn MartinРуководитель протокола Белого дома Моника Кроули встречает европейских лидеров перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Руководитель протокола Белого дома Моника Кроули встречает европейских лидеров перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не стал лично приветствовать европейских лидеров по их прибытии в Белый дом для переговоров по Украине, следует из трансляции телеканала Fox News.
Как отмечает газета Wall Street Journal, обычно Трамп встречает мировых лидеров лично.
"Моника Краули, руководитель протокола Белого дома, поприветствовала европейских лидеров, прибывших на встречу... Владимира Зеленского с президентом Трампом", - говорится в сообщении газеты.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, лидер Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони прибыли в Белый дом на встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Европа готовится к порке в Вашингтоне
Вчера, 08:00