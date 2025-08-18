Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа с европейскими лидерами пройдет в Восточном зале Белого дома
18.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 18.08.2025
Встреча Трампа с европейскими лидерами пройдет в Восточном зале Белого дома
Встреча Трампа с европейскими лидерами пройдет в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 18.08.2025
Встреча Трампа с европейскими лидерами пройдет в Восточном зале Белого дома
Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами пройдет в Восточном зале Белого дома, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
европа
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами пройдет в Восточном зале Белого дома, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. Согласно графику, сначала Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, а после этого поприветствует европейских лидеров в парадной столовой Белого дома. Многосторонняя встреча американского лидера с европейцами пройдет в Восточном зале. В понедельник в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, также во встрече примут участие лидеры пяти европейских стран, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами пройдет в Восточном зале Белого дома, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.
Согласно графику, сначала Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, а после этого поприветствует европейских лидеров в парадной столовой Белого дома. Многосторонняя встреча американского лидера с европейцами пройдет в Восточном зале.
В понедельник в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, также во встрече примут участие лидеры пяти европейских стран, глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
