https://ria.ru/20250818/tramp-2036058384.html
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
Британский телеканал Sky News опубликовал список обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:26:00+03:00
2025-08-18T14:26:00+03:00
2025-08-18T14:26:00+03:00
в мире
сша
италия
рим
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британский телеканал Sky News опубликовал список обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках процесса по урегулированию украинского конфликта. По информации телеканала, американские власти попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече, которая может состояться позднее на этой неделе. Телеканал подчеркивает, что проведение данной встречи будет зависеть от того, как в понедельник пройдет встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне. "Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе", - говорится в материале телеканала. По данным Sky News, в ходе видеозвонка с участием "коалиции желающих" в выходные премьер Италии Джорджа Мелони в качестве места проведения встречи предложила Рим, а президент Франции Эммануэль Макрон - Женеву. Телеканал утверждает, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану. Sky News отмечает, что МИД Италии и Швейцарии настаивают на том, что они готовы провести переговоры в своих странах. Кроме того, дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, в том числе Будапешт и Хельсинки. Портал Axios ранее сообщил, что Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа. Телеканал CNN сообщал, что Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Зеленским в понедельник пройдут успешно. Как отмечал Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250818/ssha-2036024430.html
https://ria.ru/20250818/oruzhie-2035969003.html
сша
италия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, италия, рим, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, США, Италия, Рим, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
Sky News: Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Риме или Женеве