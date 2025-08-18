Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
14:26 18.08.2025
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского
Британский телеканал Sky News опубликовал список обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 18.08.2025
в мире
сша
италия
рим
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британский телеканал Sky News опубликовал список обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках процесса по урегулированию украинского конфликта. По информации телеканала, американские власти попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече, которая может состояться позднее на этой неделе. Телеканал подчеркивает, что проведение данной встречи будет зависеть от того, как в понедельник пройдет встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне. "Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе", - говорится в материале телеканала. По данным Sky News, в ходе видеозвонка с участием "коалиции желающих" в выходные премьер Италии Джорджа Мелони в качестве места проведения встречи предложила Рим, а президент Франции Эммануэль Макрон - Женеву. Телеканал утверждает, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану. Sky News отмечает, что МИД Италии и Швейцарии настаивают на том, что они готовы провести переговоры в своих странах. Кроме того, дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, в том числе Будапешт и Хельсинки. Портал Axios ранее сообщил, что Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа. Телеканал CNN сообщал, что Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Зеленским в понедельник пройдут успешно. Как отмечал Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
сша
италия
рим
в мире, сша, италия, рим, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, США, Италия, Рим, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
СМИ назвали обсуждаемые места для встречи Трампа, Путина и Зеленского

Sky News: Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Риме или Женеве

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Британский телеканал Sky News опубликовал список обсуждаемых европейских городов для потенциальной трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках процесса по урегулированию украинского конфликта.
По информации телеканала, американские власти попросили европейских дипломатов быть готовыми к трехсторонней встрече, которая может состояться позднее на этой неделе. Телеканал подчеркивает, что проведение данной встречи будет зависеть от того, как в понедельник пройдет встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне.
"Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе", - говорится в материале телеканала.
По данным Sky News, в ходе видеозвонка с участием "коалиции желающих" в выходные премьер Италии Джорджа Мелони в качестве места проведения встречи предложила Рим, а президент Франции Эммануэль Макрон - Женеву.
Телеканал утверждает, что Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану.
Sky News отмечает, что МИД Италии и Швейцарии настаивают на том, что они готовы провести переговоры в своих странах. Кроме того, дипломаты ЕС также рассматривают другие варианты, в том числе Будапешт и Хельсинки.
Портал Axios ранее сообщил, что Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным и Зеленским уже 22 августа. Телеканал CNN сообщал, что Трамп начнет подготовку к трехсторонней встрече с Путиным только в случае, если переговоры американского лидера с Зеленским в понедельник пройдут успешно.
Как отмечал Ушаков, Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
В мире, США, Италия, Рим, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
 
 
