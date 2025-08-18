Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому придется проглотить горькую пилюлю, заявили в США - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/tramp-2036010239.html
Зеленскому придется проглотить горькую пилюлю, заявили в США
Зеленскому придется проглотить горькую пилюлю, заявили в США - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленскому придется проглотить горькую пилюлю, заявили в США
Владимира Зеленского ждут сложные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по территориальному вопросу, за кулисами есть четкое понимание, что Киеву... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T11:01:00+03:00
2025-08-18T11:01:00+03:00
в мире
россия
республика крым
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
университет южной калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского ждут сложные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по территориальному вопросу, за кулисами есть четкое понимание, что Киеву придется "проглотить горькую пилюлю", поскольку любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса развеяны, заявил телеканалу CNN директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш. "Трамп недвусмысленно дал понять (Зеленскому) …, что ему придется смириться с тем, что утраченные территории в основном потеряны в долгосрочной перспективе", - заявил Инглиш. Эксперт отметил, что любые "иллюзии" Киева о возвращении контроля над Крымом или Донбассом развеялись. "За кулисами существует четкое понимание того, что Зеленскому придется проглотить эту горькую пилюлю", - отметил Инглиш. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250818/posol-2035993154.html
https://ria.ru/20250817/zelenskij-2035939814.html
россия
республика крым
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_55:0:2028:1480_1920x0_80_0_0_d42cb3b1528385d407095267f232840d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика крым, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, университет южной калифорнии, оон, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Республика Крым, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Университет Южной Калифорнии, ООН, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Зеленскому придется проглотить горькую пилюлю, заявили в США

Эксперт Инглиш: Зеленского ждут сложные переговоры с Трампом по Крыму и Донбассу

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского ждут сложные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по территориальному вопросу, за кулисами есть четкое понимание, что Киеву придется "проглотить горькую пилюлю", поскольку любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса развеяны, заявил телеканалу CNN директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш.
"Трамп недвусмысленно дал понять (Зеленскому) …, что ему придется смириться с тем, что утраченные территории в основном потеряны в долгосрочной перспективе", - заявил Инглиш.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Посол прокомментировал визит Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтон
09:48
Эксперт отметил, что любые "иллюзии" Киева о возвращении контроля над Крымом или Донбассом развеялись.
"За кулисами существует четкое понимание того, что Зеленскому придется проглотить эту горькую пилюлю", - отметил Инглиш.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом
Вчера, 19:49
 
В миреРоссияРеспублика КрымКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинУниверситет Южной КалифорнииООНВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала