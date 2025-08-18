https://ria.ru/20250818/tramp-2036010239.html

Зеленскому придется проглотить горькую пилюлю, заявили в США

в мире

россия

республика крым

киев

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

университет южной калифорнии

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского ждут сложные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по территориальному вопросу, за кулисами есть четкое понимание, что Киеву придется "проглотить горькую пилюлю", поскольку любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса развеяны, заявил телеканалу CNN директор по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш. "Трамп недвусмысленно дал понять (Зеленскому) …, что ему придется смириться с тем, что утраченные территории в основном потеряны в долгосрочной перспективе", - заявил Инглиш. Эксперт отметил, что любые "иллюзии" Киева о возвращении контроля над Крымом или Донбассом развеялись. "За кулисами существует четкое понимание того, что Зеленскому придется проглотить эту горькую пилюлю", - отметил Инглиш. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

в мире, россия, республика крым, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, университет южной калифорнии, оон, встреча путина и трампа на аляске