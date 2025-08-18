https://ria.ru/20250818/tramp-2036001782.html

Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа

Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа - РИА Новости, 18.08.2025

Жительница ЛНР отправила письмо жене Трампа

Фаина Савенкова из Луганска, живущая уже одиннадцать лет под обстрелами ВСУ, в письме, адресованном первой леди США Меланье Трамп, обратила внимание на... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Фаина Савенкова из Луганска, живущая уже одиннадцать лет под обстрелами ВСУ, в письме, адресованном первой леди США Меланье Трамп, обратила внимание на ответственность Владимира Зеленского за гибель детей в Донбассе и попросила жену американского президента оказать помощь в прекращении этой трагедии, следует из текста послания, который автор предоставил РИА Новости.Президент США Дональд Трамп в воскресенье разместил письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она обращается с просьбой защитить детей."Здравствуйте, госпожа Трамп! Меня зовут Фаина Савенкова. Я — одна из тех детей войны, о которых вы упоминаете в своем письме президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что вы, так же как президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, стремитесь к миру, чтобы дети больше не ложились спать с молитвой о безопасности и надеждой проснуться живыми на следующее утро. Но, как ребенок, который прожил одиннадцать лет под обстрелами украинской армии, я хочу сказать вам, что для того, чтобы прекратить войну и защитить детей на Донбассе и в Украине, необходимо в первую очередь обратиться к Владимиру Зеленскому", — говорится в письме.Автор отмечает, что дети в Донбассе продолжают погибать из-за войны, инициированной Европой и бывшим президентом США Джо Байденом. Савенкова добавила, что в Донецке и Луганске установлены мемориалы в память о детях, жизни которых завершились из-за украинских обстрелов. Она также упомянула, что еще в 2021 году записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирное существование. После этого на сайте "Миротворец" были опубликованы личные данные автора и ее родственников, вследствие чего начались угрозы и оскорбления в ее адрес."На данный момент на этом сайте находятся персональные данные почти 400 детей, которым также угрожает опасность. Зеленский в состоянии прекратить работу этого сайта и вернуть детям мирную жизнь, но пока этого не делает. Вы можете поспособствовать тому, чтобы Украина соблюдала не только международные, но и собственные законы, защищая детей от преступников. Я верю, что у вас есть возможность помочь!" — подчеркнула Савенкова.Автор считает, что первая леди США, защищающая право детей на мирную жизнь, поймет, почему и она сама выступает за мирное небо над головами детей."Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста — помогите нам увидеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" — заключила Савенкова.

