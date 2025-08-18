https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html

СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме

Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.Согласно расписанию, лидеры европейских стран прибудут в Белый дом в семь часов вечера по московскому времени. Спустя час после этого Трамп поприветствует Зеленского, а еще через 15 минут стартуют переговоры. В 21:15 пройдет приветственная церемония для европейских представителей, в половину десятого состоится совместное фотографирование. Для них встреча с Трампом начнется в десять часов вечера по Москве.

