СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.Согласно расписанию, лидеры европейских стран прибудут в Белый дом в семь часов вечера по московскому времени. Спустя час после этого Трамп поприветствует Зеленского, а еще через 15 минут стартуют переговоры. В 21:15 пройдет приветственная церемония для европейских представителей, в половину десятого состоится совместное фотографирование. Для них встреча с Трампом начнется в десять часов вечера по Москве.
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
