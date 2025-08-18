Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 18.08.2025 (обновлено: 14:45 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tramp-2035972708.html
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме
Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.
2025-08-18T05:42:00+03:00
2025-08-18T14:45:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.Согласно расписанию, лидеры европейских стран прибудут в Белый дом в семь часов вечера по московскому времени. Спустя час после этого Трамп поприветствует Зеленского, а еще через 15 минут стартуют переговоры. В 21:15 пройдет приветственная церемония для европейских представителей, в половину десятого состоится совместное фотографирование. Для них встреча с Трампом начнется в десять часов вечера по Москве.
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
СМИ раскрыли, когда Трамп примет Зеленского в Белом доме

Roll Call: встреча Трампа и Зеленского начнется в понедельник, в 20:15

© AP Photo / Mystyslav Chernov Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется в 20:15 мск, пишет газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.
Согласно расписанию, лидеры европейских стран прибудут в Белый дом в семь часов вечера по московскому времени. Спустя час после этого Трамп поприветствует Зеленского, а еще через 15 минут стартуют переговоры. В 21:15 пройдет приветственная церемония для европейских представителей, в половину десятого состоится совместное фотографирование. Для них встреча с Трампом начнется в десять часов вечера по Москве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп анонсировал "большой день" перед встречей с Зеленским
