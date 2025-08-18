https://ria.ru/20250818/tjumen-2035983933.html
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 18.08.2025
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:36:00+03:00
2025-08-18T08:36:00+03:00
2025-08-18T08:58:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035984369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73ecdd615a83ccfaa946647630d88486.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
https://ria.ru/20250818/tailand-2035976145.html
тюмень
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035984369_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_425e5f807efecd70609b5ab6d80b3fe3.jpg
Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени
Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, сообщили в Центральном МСУТ СК. Пострадавших нет, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
2025-08-18T08:36
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Тюмень, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Тюмени самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы