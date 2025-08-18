https://ria.ru/20250818/tjumen-2035983933.html

В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 18.08.2025

В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T08:36:00+03:00

2025-08-18T08:36:00+03:00

2025-08-18T08:58:00+03:00

происшествия

тюмень

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035984369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73ecdd615a83ccfaa946647630d88486.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. "В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.

https://ria.ru/20250818/tailand-2035976145.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, сообщили в Центральном МСУТ СК. Пострадавших нет, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. 2025-08-18T08:36 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюмень, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24