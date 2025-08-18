Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 18.08.2025 (обновлено: 08:58 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tjumen-2035983933.html
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 18.08.2025
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T08:36:00+03:00
2025-08-18T08:58:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035984369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73ecdd615a83ccfaa946647630d88486.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. &quot;В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
https://ria.ru/20250818/tailand-2035976145.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени
Самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы ВПП в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, сообщили в Центральном МСУТ СК. Пострадавших нет, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
2025-08-18T08:36
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035984369_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_425e5f807efecd70609b5ab6d80b3fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюмень, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Тюмень, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
В Тюмени самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Тюмени самолет с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Самолет Ан-24 с 40 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тюмени из-за неполадок в тормозной системе, пострадавших нет, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Предварительно установлено, что утром 18 августа пассажирский самолет АН-24 при выполнении взлета в аэропорту Рощино в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
«

"В самолете находилось шесть членов экипажа, 40 пассажиров, из них 13 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия - технические неполадки в тормозной системе воздушного судна", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Ведомство уточнило, что следователи Тюменского следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины происшествия, организовано проведение доследственной проверки в связи с возможными нарушениями правил полетов, на место выехали следователи.
Место падения сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ
06:54
 
ПроисшествияТюменьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала