СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
10:38 18.08.2025 (обновлено: 16:10 18.08.2025)
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают "Известия". РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают "Известия"."Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта", — говорится в публикации.Отмечается, что причиной такого решения стали требования по локализации таксопарков: новый закон больше не позволяет перевозчикам перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили.Подчеркивается, что с марта следующего года в реестр можно будет вносить только автомобили отечественного производства.В мае Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По мнению лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, такие меры могут не только вытолкнуть тысячи водителей "в тень", но и привести к росту цен на услуги такси.
россия
Новости
Автомобили такси стоят в пробке в Москве
Автомобили такси стоят в пробке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают "Известия".
"Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта", — говорится в публикации.
Отмечается, что причиной такого решения стали требования по локализации таксопарков: новый закон больше не позволяет перевозчикам перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили.
Подчеркивается, что с марта следующего года в реестр можно будет вносить только автомобили отечественного производства.
В мае Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По мнению лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, такие меры могут не только вытолкнуть тысячи водителей "в тень", но и привести к росту цен на услуги такси.
