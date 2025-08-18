https://ria.ru/20250818/taksi-2036004813.html
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают "Известия". РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:38:00+03:00
2025-08-18T10:38:00+03:00
2025-08-18T16:10:00+03:00
авто
сергей миронов
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924523_0:38:3508:2011_1920x0_80_0_0_164d4ec56d93bb1de8df64a2c4c2cc4a.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают "Известия"."Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта", — говорится в публикации.Отмечается, что причиной такого решения стали требования по локализации таксопарков: новый закон больше не позволяет перевозчикам перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили.Подчеркивается, что с марта следующего года в реестр можно будет вносить только автомобили отечественного производства.В мае Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По мнению лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, такие меры могут не только вытолкнуть тысячи водителей "в тень", но и привести к росту цен на услуги такси.
https://ria.ru/20250730/taksi-2032332965.html
https://ria.ru/20250728/taksi-2031972095.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924523_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_465789c6ac28d5fa2fdc84a7c8c05953.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, сергей миронов, госдума рф, россия, общество
Авто, Сергей Миронов, Госдума РФ, Россия, Общество
СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России
"Известия": таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных авто