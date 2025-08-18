https://ria.ru/20250818/taksi-2036004813.html

СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России

СМИ сообщили о массовой распродаже автомобилей такси в России

Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают "Известия".

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки готовятся к массовой распродаже подержанных иномарок, сообщают "Известия"."Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта", — говорится в публикации.Отмечается, что причиной такого решения стали требования по локализации таксопарков: новый закон больше не позволяет перевозчикам перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили.Подчеркивается, что с марта следующего года в реестр можно будет вносить только автомобили отечественного производства.В мае Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. По мнению лидера партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, такие меры могут не только вытолкнуть тысячи водителей "в тень", но и привести к росту цен на услуги такси.

