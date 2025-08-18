Рейтинг@Mail.ru
Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:54 18.08.2025 (обновлено: 10:13 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/tailand-2035976145.html
Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ
Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2025
Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ
Россиянин получил травмы при падении сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник газета Bangkok Post. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:54:00+03:00
2025-08-18T10:13:00+03:00
пхукет (остров)
таиланд
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035997873_0:87:964:629_1920x0_80_0_0_c738d624794f5d30efa2564916ac8c4b.jpg
БАНГКОК, 18 авг — РИА Новости. Россиянин получил травмы при падении сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник газета Bangkok Post. "Двое пилотов получили травмы при падении в субботу вечером сверхлегкого самолета в районе Тхаланг на острове Пхукет. &lt;…&gt; Пилот-инструктор, 40-летний гражданин Таиланда Сурасак Чана, получил травму черепа и перелом лодыжки. Также пострадал пилот-ученик, 36-летний гражданин России Сергей Разуков", — сообщает издание, не раскрывая характера ранений россиянина. Издание отмечает, что только один из двух пилотов получил серьезные травмы. По информации полиции, начавшей следствие по факту катастрофы, сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint производства компании Quick Silver Aircraft вылетел с аэродрома авиапарка (аэроклуба) Пхукета в субботу, в 14:00 (10:00 мск), и потерпел катастрофу в 16:30 (12:30 мск), упав на дорогу в районе Тхаланг, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
пхукет (остров)
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035997873_6:0:959:715_1920x0_80_0_0_1326f719ac47359171cccf9fea41091c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), таиланд, россия, в мире
Пхукет (остров), Таиланд, Россия, В мире
Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ

Bangkok Post: россиянин получил травмы при падении самолета на Пхукете

© Фото : Bangkok Post/XМесто падения сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде
Место падения сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Bangkok Post/X
Место падения сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 18 авг — РИА Новости. Россиянин получил травмы при падении сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник газета Bangkok Post.
"Двое пилотов получили травмы при падении в субботу вечером сверхлегкого самолета в районе Тхаланг на острове Пхукет. <…> Пилот-инструктор, 40-летний гражданин Таиланда Сурасак Чана, получил травму черепа и перелом лодыжки. Также пострадал пилот-ученик, 36-летний гражданин России Сергей Разуков", — сообщает издание, не раскрывая характера ранений россиянина.
Издание отмечает, что только один из двух пилотов получил серьезные травмы.
По информации полиции, начавшей следствие по факту катастрофы, сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint производства компании Quick Silver Aircraft вылетел с аэродрома авиапарка (аэроклуба) Пхукета в субботу, в 14:00 (10:00 мск), и потерпел катастрофу в 16:30 (12:30 мск), упав на дорогу в районе Тхаланг, говорится в сообщении.
Правоохранители Таиланда обнаружили тело гражданина РФ в южном районе туристического острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия
3 сентября 2024, 17:16
 
Пхукет (остров)ТаиландРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала