Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ

Россиянин получил травмы при падении сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде

БАНГКОК, 18 авг — РИА Новости. Россиянин получил травмы при падении сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в понедельник газета Bangkok Post. "Двое пилотов получили травмы при падении в субботу вечером сверхлегкого самолета в районе Тхаланг на острове Пхукет. <…> Пилот-инструктор, 40-летний гражданин Таиланда Сурасак Чана, получил травму черепа и перелом лодыжки. Также пострадал пилот-ученик, 36-летний гражданин России Сергей Разуков", — сообщает издание, не раскрывая характера ранений россиянина. Издание отмечает, что только один из двух пилотов получил серьезные травмы. По информации полиции, начавшей следствие по факту катастрофы, сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint производства компании Quick Silver Aircraft вылетел с аэродрома авиапарка (аэроклуба) Пхукета в субботу, в 14:00 (10:00 мск), и потерпел катастрофу в 16:30 (12:30 мск), упав на дорогу в районе Тхаланг, говорится в сообщении.

