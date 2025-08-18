https://ria.ru/20250818/taganrog-2036038295.html
В Таганроге завели дело после гибели рабочих в канализационном коллекторе
В Таганроге завели дело после гибели рабочих в канализационном коллекторе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ в связи с гибелью двух рабочих в канализационном коллекторе в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 16 августа в городе Таганроге в канализационном коллекторе по улице Сызранова были обнаружены тела двух монтажников 30 и 38 лет, проводивших ремонтные работы, с признаками отравления. Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников подрядной организации и должностных лиц МУП "Управление "Водоканал" об условиях заключенного договора на проведение работ, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Также проведены обыски в подрядной организации, в ходе которых изъята документация, необходимая для следствия. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.
