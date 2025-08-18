Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге завели дело после гибели рабочих в канализационном коллекторе - РИА Новости, 18.08.2025
12:40 18.08.2025
В Таганроге завели дело после гибели рабочих в канализационном коллекторе
происшествия
россия
таганрог
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ в связи с гибелью двух рабочих в канализационном коллекторе в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 16 августа в городе Таганроге в канализационном коллекторе по улице Сызранова были обнаружены тела двух монтажников 30 и 38 лет, проводивших ремонтные работы, с признаками отравления. Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников подрядной организации и должностных лиц МУП "Управление "Водоканал" об условиях заключенного договора на проведение работ, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Также проведены обыски в подрядной организации, в ходе которых изъята документация, необходимая для следствия. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.
происшествия, россия, таганрог, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Таганрог, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ в связи с гибелью двух рабочих в канализационном коллекторе в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 августа в городе Таганроге в канализационном коллекторе по улице Сызранова были обнаружены тела двух монтажников 30 и 38 лет, проводивших ремонтные работы, с признаками отравления.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили сотрудников подрядной организации и должностных лиц МУП "Управление "Водоканал" об условиях заключенного договора на проведение работ, сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. Также проведены обыски в подрядной организации, в ходе которых изъята документация, необходимая для следствия.
В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, уточнили в ведомстве.
