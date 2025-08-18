https://ria.ru/20250818/syrskij-2035975817.html

ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование оперативно-тактической группировки "Сумы" получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки северян (российской группировка войск "Север" - ред.) в Юнаковке", - сказал собеседник агентства.

