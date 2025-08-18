Рейтинг@Mail.ru
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/syrskij-2035975817.html
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции
Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:47:00+03:00
2025-08-18T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование оперативно-тактической группировки "Сумы" получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки северян (российской группировка войск "Север" - ред.) в Юнаковке", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250816/ukraina-2035821232.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции

ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции в Сумской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование оперативно-тактической группировки "Сумы" получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки северян (российской группировка войск "Север" - ред.) в Юнаковке", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Мобилизованные солдаты ВСУ пропали под Сумами спустя десять дней службы
16 августа, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала