ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции - РИА Новости, 18.08.2025
ВСУ несут потери, выполняя приказ Сырского вернуть позиции
Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T06:47:00+03:00
2025-08-18T06:47:00+03:00
2025-08-18T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
александр сырский
вооруженные силы украины
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным на сумском направлении восстановить позиции, не считаясь с потерями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование оперативно-тактической группировки "Сумы" получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки северян (российской группировка войск "Север" - ред.) в Юнаковке", - сказал собеседник агентства.
сумская область
