Детей участников СВО устроили в образовательные учреждения Ингушетии

2025-08-18T15:46:00+03:00

НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Почти 700 детей участников специальной военной операции устроили в образовательные учреждения Ингушетии, в регионе осуществляются и другие меры комплексной поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии продолжается системная работа по оказанию комплексной поддержки семьям участников специальной военной операции. В соответствии с указом главы региона и мерами, реализуемыми министерством образования и науки республики, обеспечивается внеочередное зачисление детей в дошкольные и общеобразовательные организации, предоставляются льготы и создаются условия для полноценного обучения и воспитания", - говорится в сообщении. Уточняется, что на сегодняшний день в детские сады зачислено 599 детей из семей участников СВО, в том числе 36 детей, потерявших кормильца. Кроме того, в дошкольные учреждения трудоустроено 14 членов семей военнослужащих. "Бесплатным горячим питанием в школах обеспечены 1089 учеников, а в первоочередном порядке в общеобразовательные организации зачислено 49 детей. В школы трудоустроено 29 человек, среди которых 27 - родственники участников СВО и двое - сами участники боевых действий", - отметили в пресс-службе. В регионе также действует преимущественное право для детей участников СВО при зачислении на бюджетные места в системе среднего профессионального образования, в этом году в колледжи поступило 33 человека, 73 студентам предоставляется льготное горячее питание. Кроме того, введена рассрочка оплаты за контрактное обучение, а в ряде случаев - полное освобождение от платы. "Для нас важно, чтобы дети участников СВО чувствовали нашу заботу и внимание, знали, что мы рядом и всегда готовы помочь. Их родители должны быть уверены в том, что республика не оставит их семьи без поддержки. Мы будем и дальше активно работать в этом направлении, потому что забота о семьях защитников Отечества – наш общий долг и ответственность", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

